Emekli maaşlarının zamlanmasına bir ay kaldı. Temmuz zammı önümüzdeki ayın verilerine göre belli olacak. İlk 5 aylık enflsayon verilerinin açıklanması ile emekli maaşı için tablo daha da netleşti. Ayrıca 2018 yılı ikinci yarı emekli maaşı zammının asgari ücretle eşitlenmesi gündemde olan konulardan. İşte 2018 emekli maaşları ve Temmuz zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

TEMMUZ ZAMMI TAHMİNLERİ

Emekli maaşlarının yılın ilk zammı için 6 aylık enflasyon tahminine göre temmuz ayında yüzde 4.02 zam öngörülüyordu. Sonrasında Merkez Bankası enflasyon tahminin yüzde 7 oranından 7.9'a yükseltmesi öngörüleri değiştirdi. Bu veriye göre uzmanlar emekli maaşlarına yapılacak olan ikinci zammına yönelik yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 olmak üzere 3 tahminde bulundu.

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ

Emekli maaşlarının belirlenmesinde en önemli faktör 6 aylık enflasyon rakamları. 2018 enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gerçekleşti."

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

2018 Ocak ayında yapılan son zam ile en düşük emekli memur maaşı 1.910 lira, en düşük işçi emekli maaşı 939 TL (2000 sonrası) en düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu (2000 önces) ve en düşük esnaf (Bağ-kur) emeklisimaaşı 1.444 TL oldu. Yani emekliler Temmuz ayında yüzde 4 zam alırsa en düşük işçi maaşı 976,56 TL olacak. Tabi ek ödemeler hariç.