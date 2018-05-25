Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken, öğretmenlere de 3600 ek gösterge müjdesini verdi. Erdoğan yaklaşık 1.5 milyon çalışanı ilgilendiren gösterge artışını şu sözlerle açıkladı: “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakârca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz.”

Öğretmenlerin emekli aylıklarını etkileyen faktörlerin başında gelen ek göstergenin arttırılması durumunda maaşlar ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ ÖĞETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Ek gösterge eğer 2200'den 3600'e çıakrsa, öğretmenlerin aylık net maaşında 23 TL artış, emekli maaşında 641 TL artış, emekli ikramiyesinde 123 bin 121 TL artış olacak.

Ek gösterge 30002den 3600'e çıkarsa, öğretmenlerin maaşında 38 liralık kayba düşerken, emekli maaşı 569 TL artış, emekli ikramiyesinde 20 bin 516 TL artış olacak.