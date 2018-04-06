Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan emekli olan Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında beylik tabancası ile intihar etti. Çoban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çoban bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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