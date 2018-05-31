Adana'da emekli polis memuru 56 yaşındaki Hasan G., boşanma aşamasında olduğu eşi 55 yaşındaki Nilay G.'yi tabancasıyla vurarak öldürdü. Babasının annesini öldürmesine tanıklık eden Eda G. ise fenalık geçirdi.



DHA'nın haberine göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde oturan Hasan G., iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, boşanma aşamasına geldiği 3 çocuk annesi eşi Nilay G. ile tartışmaya başladı. Kızı Eda G.'nin de evde olduğu sabah saatlerindeki tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Hasan G., eşi Nilay G.'ye ateş etti.



G., olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan G. ise polisi arayarak, "Eşimi öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti. Babasının annesini öldürmesine tanıklık eden Eda G. fenalık geçirdi. Şok yaşayan genç kıza sağlık görevlileri müdahale ederken katil zanlısı emekli polis memuru Hasan G. de Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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