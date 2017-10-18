Emekliler 35 TL'ye her şey dahil tatil yapabiliyor

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, derneğe üye olan emekli, dul ve yetimlerin indirimli tatil paketlerinden faydalanabileceğini söyledi.
Aylık 2 TL aidat ücreti bulunan TÜED'e üye olan esnaf, işçi, memur, esnaf emeklilerinin birinci derece aileleri ile birlikte bu tatil paketlerinden faydalanabileceğini açıklayan Ergün, geçtiğimiz yıl yaptıkları uçak dahil kampanyalarda her şey dahil 5 taksitte 555 liraya tatil fırsatı sunduklarını da hatırlattı.
"35 TL'YE KADAR HER ŞEY DAHİL TATİL İMKANI SUNULUYOR"
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Projeler Grup Başkanı Emin Tangören ise Alanya'daki anlaşmalı otellerde her şey dahil 70 TL'ye tatil imkanı bulunduğunu ve ekim sonuna kadar da bu kampanyanın devam edeceğini söyledi. Tangören, Ankara Kızılay'da yer alan misafirhanelerinde her şey dahil şekilde gecelik konaklamanın bir kişi için 40 TL, iki kişi için kişi başı 35 TL'den toplam 70 TL olduğunu dile getirdi. Ankara'daki misafirhane dışında Erdek'de de bir otelleri bulunduğunu söyleyen Tangören, burada da kişi başı her şey dahil tatilin 50 TL olduğunu dile getirdi.
Tangören, tatil kampanyaları ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:
"Emeklilere yönelik ucuz tatil fırsatından bu yıl itibarıyla sadece yaz sezonunda 4 bin 500 kişi faydalandı. Kışın ise 3 bin 500 kişi gerçekleştirdiğimiz kampanyaları kullandı. Hem ölü sezonlardan hem de otellerdeki boşluklardan faydalanmaya çalışıyoruz. Emeklilere yapılan indirim yüzde 30'a ulaşıyor. Genellikle web sayfamıza giren üyelerimiz bu kampanyaları görüp faydalanabiliyor. Yurtdışına da kampanyalar yapmayı planlıyoruz. Emeklilerimizi Hac ve Umre'ye götürmek için çalışmalar yapıyoruz."
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) aynı zamanda TOKİ ve bazı müteahhitlik firmaları ile anlaşmalı olarak emeklilere özel indirimli konut projeleri de hazırlıyor.
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