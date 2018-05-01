İlk teslimatını TBakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü’ndeki toplantı sürerken, açıklamayı sürpriz bir şekilde Başbakan Yıldırım yaptı. Yıldırım hükümetin aldığı, 24 Haziran seçimleri öncesinde hayatın birçok alanına dokunan kararları açıkladı. Yıldırım, özetle şunları söyledi:

YAPILANDIRMA:

Vergi, prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş ise bunlarla ilgili bir fırsat getiriyoruz. Vergi, SGK primlerine ilişkin itilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak. Vergi, prim barışı sağlanmış olacak. İlave olarak geçmiş 5 yıla ait vergiyle ilgili fırsat getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak suretiyle vergi takibinde olan uzlaşma sürecinde, inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere diyoruz ki ‘Gel bir miktar şeyini artır, onun üzerinden vergini al bu defterleri kapatalım’.

STOK AFFI:

Yine piyasada çok beklenti haline gelen stok affı. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili düzenleme yapıyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız temmuz sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içinde de borçlarını ödeyebilecekler. Peşin ödeyen vatandaşlarımız gecikme faizinin yüzde 90’ını ödemeyecekler.

EMEKLİNİN BORCU SİLİNECEK:

Emekli olan vatandaşlarımız var. Geçmiş yıllarda emekli olduğunda yeni işyeri açarsa dayanışma primi gibi bir para yatırıyordu. Yüzde 15 destek primi yatırıyordu, bunu kaldırdık. Ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. O borçları siliyoruz tamamen.

BAYRAM İKRAMİYESİ:

Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazi, şehit yakınlarımız, köy korucularımız var. Bunlar 12 milyonun dışında. Bunlara her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Standart, seyyanen, eşit miktarda böyle bir imkânı sağlamış olacağız.

YAŞLILIK AYLIĞI 500 TL:

Gençlerden sonra yaşlıları da ihmal edemezdik. Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. 65 yaş ve üzeri yaşlılık aylığı diye bir aylık var. Bu üç ayda bir ödeniyor. Her ay için şu an 266 TL. Kimler alıyor? Emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımız alıyor. Ne kadar var? 600 bin civarında. Bunların 266 TL olan aylığını 500 TL’ye çıkarıyoruz.ürk restoranından yapmıştı, Silikon Vadisi'ne açılıyor.

500 BİN ÜNİVERSİTELİYE AF İMKANI

Üniversitede okuyan 8 milyona yakın genç var. Bunlar içinde zamanla çeşitli nedenle eğitimine öğretimine devam edemeyen gençlerimiz oldu. 500 bine yakın. Bunların büyük çoğunluğu maddi imkânsızlıktan, devamsızlıktan, derslerini iyi takip edememekten kaynaklanıyor. 7 yılda bitirme mecburiyeti var. Bu öğrencilerimize bir kereliğine üniversitelerine dönme imkânı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa bunlar bu haktan yararlanamayacak.

PAKEDİN KAMUYA MALİYETİ MİLLİ GELİRİN BİNDE 6'SI

Paketin kamuya maliyeti, milli gelirin yüzde yarımı, yüzde 0.6’sı. 24 milyar TL. İmar barışından bunun 2 katı gelir bekliyoruz. ‘Gömü mü buldunuz. Nereden veriyorsunuz bu parayı?’ diye muhalefet başlar yaygaraya. Ne yapsak muhalefet açısından hiç makbul değil. 7 Haziran’da asgari ücreti açık artırmaya çıkardılar. Biz 600 TL yaptık. Babaannemin rahmetli çok güzel bir lafı vardı. Üfle evladım üfle, kaval elin yel Allah’ın. Muhalefetinki de böyle. Biz üflemiyoruz, ses çıkarıyoruz. fiyatı için Primle Yaklaşık yüzde 16.

YÜZDE 3 ÖDEMEYLE İMAR BARIŞI

Bir diğer önemli kararımız, imar barışı. Bu imar barışı nasıl işleyecek? Türkiye’de 25 milyon civarında bağımsız bina var. Bunların 12-13 milyonu geçmiş yıllarda, büyük kısmı 2000’den önce yapılmış. İmarsız yapılmış, başkasının mülküne, hazine arazisine yapılmış. Bunlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı kayıt belgesi verecek. Yapı kayıt belgesi alabilmesi için yapının emlak beyan değeri üzerinden yüzde 3 para alınacak. Ayrıca kat mülkiyeti ve tapuya geçtiği zaman da yüzde 3 alınacak.

SULTANBEYLİ’YE TAPU:

Bir de Sultanbeyli’de ben bildim bileli devam eden bir sorun var. Ta 80’li yıllardan beri. Bir kısmı vakıf arazisi, bir kısmı orman vasfını yitirmiş araziler var. Mili emlak, şahıs var. Bunlar derlendi, toparlandı son noktaya geldi. Belediye mevzuatına göre belediye, kullanıcı vatandaşa doğrudan veremiyor. İhale yapması gerek. Şimdi son kullanıcıya verecek. Tapusunu alacak.