Emeklilik için tüm şartları tamamlamış sadece müracat sürecine geldiyseniz aklınıza ilk gelen soru ‘ne kadar sürer’ olacaktır. SGK’ya başvurmadan önce gerekli evrakları ve emeklilik işlemleriniz bilirseniz bu sürenin daha kısa süreceğinden emin olun.

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NELERDİR?

Prim gününü ve yaşını dolduran sigortalı çalışanlar (askerlik ve doğum borçlanması dahil) SGK’nın ilgili birimine giderek yazılı beyanda bulunmalıdır. Emekli maaşı evrak işlemleri tamamlandıktan sonra işlemeye başlar. Bu nedenle yazımızı dikkatle okuyarak adımları takip etmenizi öneririz.

ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

İlk olarak SGK’ya yaş ve prim durumunuzu (kimliğinizde beraber giderek )bildirmeniz gerekiyor. Bu bildirimden sonra emeklilik için uygun kriterleri taşıyorsanız ‘emekli olur’ yazısı alırsınız. Bu yazıda ‘emekliliğe hak kazandığınız tespit edildi’ yazmalıdır. Aynı evrakın alt kısmında not olarak bu evrakı çalıştığınız işyerinin İnsan Kaynakları departmanına teslim etmeniz gerektiği de bildirilir. Bu evrak ile beraber iş yerinizden alacağınız işten çıkış belgesi ile beraber tekrar SGK’ya müracat etmeniz istenir.

SGK’ya 2. müracatınızda iş yerinizden aldığınız çıkış belgesi ile Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi doldurmanız gerekiyor. Formu doldurup teslim ettikten sonra SGK tarafından ‘Yaşlılık Tahsis No’nunuzun yer aldığı bir kart almanız gerekiyor. Bu no emeklilik müracatınızı takip edebilmeniz için veriliyor. Kartın üzerinde de ‘bu kartla müracatınız, size ve bizlere zaman ve kolaylık bakımından büyük fayda sağlar’ yazısı bulunuyor. Tüm bu işlemlerinizin bittiğinde artık sizin yapmanız gereken bir şey kalmıyor. SGK müracatınızı değerlendiriyor ve kısa sürece sonuçlandırarak emekli maaşınızın işlemesini başlatıyor.

YAŞI BEKLEYENLERİN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Eğer çalışmıyorsanız yani priminiz dolduktan sonra işten ayrılmış sadece yaş şartınız nedeniyle beklediyseniz de aynı yolu izlemeniz gerekiyor. Yani önce SGK’dan emekli olur yazısı almanız, daha sonra da Tahsis Talep formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. Formu doldurduktan sonra Yaşlılık Tahsis numarasınızın yazılı olduğu kartı unutmayın. Bu kart müracatınızı takip edebilmeniz için büyük kolaylık sağlar. Yine çalışanlarda olduğu gibi emeklilik müracatınız SGK tarafından incelenip işlemleriniz bittiği andan itibaren emekli maaşınız da işlemeye başlar.

SİGORTA BORÇLANMALARI

Emeklilik sürenizi askerlik ya da doğum borçlanması ile tamamlayacaksanız ilgili kurumdan SGK’ya yazı gelmesi gerekmektedir. Emekli olunurken SGK ilgili birimden durumunuzu onaylatır. Örneğin; askerlik borçlanmanız varsa Emekli Sandığı’ndan (Emekli Sandığı da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden) durumunuzun onaylanması gerekmektedir. Bu yazışmalar elektronik ortamda yapılır ve kurumların yoğunluğuna göre süre farklılık gösterebilir. Ancak unutmayın ki gerekli onaylamalar yapılmadan emeklilik müracaat işleminizi tamamlayamazsınız.