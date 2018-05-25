Bağkurlu, SSK'lı ya da memur yani bir sigorta kurumuna kaydı olan herkes Sosyal Güvenlik Kurumu'nun E SGK sayfasından sorgulama yaparak 'bugün emekli olsam maaşım ne kadar olur?' sorusunun yanıtını alabilir. Ancak en az 3600 günlük sigorta primini doldurmuş olmanız gerekir.



EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASINDA HANGİ YILLAR ÖNEMLİDİR?



2018 yılında emekli olamak için gereken şartları tamamlıyorsanız ve emekli maaşınızın ne kadar olduğunu merak ediyorsanız sigortalılık yıllarının önemini de bilmelisiniz. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon (TÜFE) kadar zam yapılıyor. İşte emekli 4A ve 4B emekli maaşı hesaplama yöntemleri...

SSK'LI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Değişen yönetmelikler ve yeni düzenlemeler nedeniyle SGK, 2000 öncesi, 2000-2008/10 arası, 20008/10 sonrası yıllarına bakarak hesaplama yapar.

BAĞKUR MAAŞ HESAPLAMA: Bağ-Kur’lular için de 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem önemlidir. Bağ-Kur’luların aylıkları hesaplanırken, 2000 öncesi kısmi aylığı ayrı, 2000-2008/Ekim arası kısmi aylığı ayrı ve 2008/Ekim sonrası kısmi aylığı ayrı hesaplanıyor. Daha sonra da bunların toplamı, Bağ-Kur sigortalısına bugün bağlanacak aylığı belirliyor.

E SGK'DA EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.

4A sigortalıları için emekli maaşı hesaplama

4B sigortalılar İçin emekli maaşı hesaplama

4C çalışanlarının emekli maaşı ve ikramiye hesaplama