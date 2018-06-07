Emekli maaşları ve emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusu milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu emekli ikramiyeleri hakkında açıklama yaptı. İşte emeklilerin bayram ikramiyesini alacağı tarih...

Bakan Sarıeroğlu: "7-8 Haziran'da emeklilere ikramiye verilecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "SGK tarafından 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri 7-8 Haziran tarihlerinde yapılacaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bayramda emekliye ikramiye verilmesine ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Sarıeroğlu, "SGK tarafından 1000 TL Bayram İkramiyesi ödemeleri Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 7 Haziran, SSK emeklilerine 8 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Sarıeroğlu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran, 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran, 0, 2, 4 ve 6 olanlara 13 Haziran tarihlerinde; Emekli Sandığı emeklilerinin ödemelerinin ise 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağı bilgisini verdi.

Emekli maaşlarının tarihi açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının 11-13 Haziran tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Maaş ödemeleri Ramazan Bayramı'nın 15-17 Haziran 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle öne alınmıştı

Yeni emekli olanlara da ikramiye müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner liralık ikramiye verilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili 2 bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'deki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladığımız. Hiçkimseyi dışında bırakmayacağız." dedi.