Emekliye zam ve memura zam oranları için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'de 3 milyon memur ve 13 milyon emekli, 2018 yılında uygulanacak olan zam için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki 2018 yılında emekliye zam ve memura zam ne kadar olacak? Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar zamlanacak? İşte emekliye zam ve memura zam konusunda yaşanan son gelişmeler.

EMEKLİYE ZAM VE MEMURA ZAM NE KADAR OLACAK?

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter, geçtiğimiz günlerde emekliye ve memura zam konusunda Habertürk TV'de yaptığı değerlendirmede yapılacak zam konusunda açıklamalarda bulundu. Kuter, yaptığı değerlendirmede "Memur maaşına her dönem zam oluyor. 2017'de öngörülen zam oranı yüzde 3+4 olarak planlandı. Yılın ikinci yarısında ilk 5 ayda oluşan enflasyon yüzde 4,94. Yani ikinci gördüğümüz +4'ün üzerinde yani 0,94'lük bir fark oluştu. Eğer Aralık ayında enflasyon hiç artmasa bile ki artacaktır; memurlar yüzde 1 oranında bir zam alacaktır.

Emekliye zam konusunda ise geçmiş 6 aylık TÜFE'ye bakılmaktadır. Yani 3 Ocak'ta bir önceki yılın ikinci 6 ayına bakılacak ve minimum yüzde 4,94'lük bir zam alacak emekliler hiç artmazsa. Ama şu anda kesin zam oranını söyleyemiyoruz, çünkü kesin zam oranı 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonu gelecek ve yılın tablosuna bakılacak. Dolayısıyla eğer böyle bir tablo olursa en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.857 TL'ye çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1.871 TL'den 1.964 TL'ye, en düşük SSK emekli maaşı 1.402 TL'den 1.472 TL'ye ve en düşük BAĞKUR emekli maaşı 1.256 TL'den 1.318 TL'ye çıkacak.

2017 2018 (ZAMLI) En Düşük Memur Maaşı 2.721 TL 2.857 TL En Düşük Memur Emekli Maaşı 1.871 TL 1.964 TL En Düşük SSK Emekli Maaşı 1.402 TL 1.472 TL En Düşük BAĞKUR Emekli Maaşı 1.256 TL 1.318 TL

Memur müsteşar, genel müdür, profesör ve uzman doktor maaşlarına zam konusunda ise tablo şu şekilde; müsteşar memur maaşı 10.435 TL'den 10.956 TL'ye, memur genel müdür maaşı 9.153 TL'den 9.610 TL'ye, memur profesör maaşı 7.916 TL'den 8.311 TL'ye ve memur uzman doktor maaşı 5.605 TL'den 5.885 TL'ye çıkacak.

2017 2018 (ZAMLI) Müsteşar 10.435 TL 10.956 TL Genel Müdür 9.153 TL 9.610 TL Profesör 7.916 TL 8.311 TL Uzman Doktor 5.605 TL 5.885 TL

Polis memuru maaşı 4.000 TL'den 4.201 TL'ye, memur vaiz maaşı 3.846 TL'den 4.038 TL'ye, memur öğretmen maaşı 3.699 TL'den 3.883 TL'ye ve memur hemşire maaşı 3.592 TL'den 3.771 TL'ye yükselecek.

2017 2018 (ZAMLI) Polis Memuru 4.000 TL 4.201 TL Vaiz 3.846 TL 4.038 TL Öğretmen 3.699 TL 3.883 TL Hemşire 3.592 TL 3.771 TL

Kesin rakam 3 Ocak'ta belli olacak." ifadelerini kullandı.

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