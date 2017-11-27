Emektar oyuncu Erol Taşçı: Onurum zedelendi

Erol Taşçı, HT Magazin’den Arif Hür’e konuştu.

Erol Taşçı, Cem Yılmaz’ın ‘Yahşi Batı’ filminde cenaze levazımatçısını oynamış, ‘Kardeşim Benim’ filmindeyse Burak Özçivit’in babasının arkadaşı rolünü üstlenmiş, 70 yaşında bir karakter oyuncusu. Cem Yılmaz galada yanından ayırmamıştı Taşçı’yı. Burak Özçivit ve Murat Boz’un başrollerini paylaştığı ‘Kardeşim Benim 2’nin galasındaysa, davetli olmasına rağmen güvenlik görevlileri tarafından tartaklanmasıyla gündeme geldi. Kömür madenleri keşfeden bir jeoloji mühendisiyken, 55 yaşında emekli olunca eğitim alıp çocukluk hayali oyunculuğu ikinci meslek edinen Taşçı, onurunun zedelendiğini söylüyor...



'DAVA AÇSAM KAZANIRIM’

Gala akşamı neler yaşandı?

Galaya, beni Timur Savcı ve ekibi çağırmıştı. Kapıya gittiğimde güvenlik görevlileri “Sizi alamayız” dediler. Sonra geç de olsa aldılar ama içeri girene kadar akla karayı seçtim. Ciddi bir itişme yaşandı. Sağlıklı bir ortam yoktu. Savcıya gidebilirdim ama gitmedim. Güvenlik görevlilerinden özür bekliyorum, onurum zedelendi. Tazminat davası açsam kazanırım ama açmadım! Benim için “Her galaya geliyor” diye bir serzeniş olabilir ama davetiyemi alıyorsam her galaya gelmeye hakkım vardır. “İsminiz yokmuş, lütfen dışarıya çıkın” ne demek? Çok kırgınım.

‘Kardeşim Benim’ serisinin ilkinde rolünüz varmış yanılmıyorsam...

Evet. Burak Özçivit’le Murat Boz’un babalarının arkadaşlarını canlandırmıştım. Burak’a rol gereği bayağı tokat atmıştım. Bu olayla gündeme gelmek beni üzdü. Ben işini ciddiyetle yapan bir oyuncuyum, disiplinliyim.

Uzun yıllar jeoloji mühendisliği yapmışsınız.

25 sene çalıştım, 18 sene araziye çıktım. Elbistan’da 10 milyon ton kömür buldum. Bağcılar Belediyesi’nde fen işleri müdürlüğünde çalıştım. Şu an devletten 2 bin 800 TL emekli maaşı alıyorum.



‘15 YILDIR OYUNCUYUM’

Ticaretle uğraşmışsınız daha önce galiba.

Çorlu’da 10 yıl cep telefonu dükkânı işlettim. Sonrasında işler istediğim gibi gitmedi. 800 bin TL zarar ettim. Çorlu’da en az 200 kişinin bana borcu var. Bankalara 66 bin TL’sini ödeyebildim.

Oyunculuk serüveniniz ne zaman başladı?

2001 yılında, ‘TV’lerde yeni yüzler aranıyor’ diye bir ilan gördüm, şansımı denedim. O günden sonra, 15 yılı aşkın sürede 40’ı aşkın televizyon dizisi, sinema filmi ve reklamlarda çeşitli roller üstlendim.



‘Beyazıt’la aramız çok iyi’

Sanat camiasından diyalogda olduğunuz birileri var mı?

Beyazıt Öztürk, beni bugüne kadar 30’dan fazla skece çağırdı, aramız çok iyi. Öte yandan Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Demet Evgar beni gördüğünde selam vermeden geçmez. Ben mütevazı bir insanım, öyle de bir kariyerim var.



‘Setler benim huzur alanım’

Bölüm başına ne kadar alıyorsunuz?

500 TL alıyorum. Ama 3000 TL aldığım bile oluyor. Ayda 5-6 gün çalışsam elime çok iyi bir para geçmiş oluyor. Erdoğan Akduman hocadan boşuna oyunculuk eğitimi almadım. Kendimi oyunculuğa adadım, setler benim huzur alanım.

Erol Taşçı’nın rol aldığı filmler arasında Cem Yılmaz’ın ‘Yahşi Batı’sı da var.

Erol Taşçı