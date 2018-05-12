HT Magazin'in haberine göre, Selçuk Tekay’ın en güzel eserlerini yorumlayan sanatçı, hayranlarına müzik ziyafeti çekti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Sayın, dinleyicilerine “Sizlerin karşısında olmak ne kadar güzel ve gurur verici. İyi ki varsınız’’ diye seslendi.

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