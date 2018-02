Emel Sayın kimdir? sorusu özellikle dün akşam yayınlanan Mavi Boncuk filmiyle tekrar gündeme geldi. Emel Sayın'ın filmdeki güzelliği sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Emel Sayın henüz çocuk yaşta sanat dünyasına adım attı ve hala adından söz ettirmeyi başarıyor. Türkiye'nin unutulmaz isimlerinin başında gelen Emel Sayın'ın inişli çıkışlı hayatı hep konuşulmuş olsa da özellikle Tarık Akan'ın ölümünden sonra yaşadıkları aşkın ortaya çıkan detaylarıyla gündemde büyük yer kaplamıştı. Emel sayın ile Tarık akan'ın rol aldığı Mavi Boncuk filmi dün yayınlanınca dikkatleri üstüne çekti. Emel Sayın, "Tarık Akan'a aşkımı kitapta anlatacağım" demişti. İşte Emel Sayın'ın hayatı ve bilinmeyenleri.

EMEL SAYIN KİMDİR?

Emel Sayın 20 Kasım 1945 yılında Sivas'da dünyaya geldi. Sayın'a 1998 yılında Türkiye hükûmeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

1926'da Türkiye'ye gelen muhacir ailenin dört kız çocuğundan en büyüğüdür. Babasının Toprak Mahsulleri Ofisinde Tekel baş memuru olarak görev yaptığı Sivas Şarkışlada doğdu.

Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım atar ve ilk olarak 13 yaşında Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başlar. Toker'in yetiştirdiği en ünlü ve yetenekli sanatçı olarak kabul edilir. Üç yıl Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak müzik eğitimine devam eder. Uzunköprü, Edirne'de Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra üç yıl süresince İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş Şan Bölümü'nde Fransa'da zamanında Münir Nurettin Selçuk'a da hocalık yapmış olan şan hocası Alis Rosenthal'dan dersler alır. Yine aynı dönem arkadaşları Mine Mater, Erkin Koray ile birlikte Muhittin Sadak'tan da solfej dersleri alır. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak ‘Ses Kraliçesi’ seçilir.

Emel Sayın, henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavla solist olarak girdi ve yaklaşık yedi yıl hizmet verdi. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başladı. Bu arada İstanbul Radyosu'na geçti ve İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. İstanbul'a gidişiyle ilk stüdyo albüm çalışması Sus Sus Sus'a imza atarak sanat kariyerini başlatan sanatçı aynı yıl Gel Gel Gele ve Doyamadım Sana çalışmalarına 1971 yılı içerisin de imza atarak sanat kariyerine iki teklikten oluşan üç ayrı plak çalışması ile giriş yapan Emel Sayın' ın ilk plak çalışmasında yer verdiği şarkı başrollerini Hülya Koçyiğit ve Erol Büyükburç'un paylaştığı 1968 yapımlı "Sus Sus Kimseler Duymasın" isimli filme ismini veren şarkıda film müziği olarak yer almıştır.

Sanatçı 1972 yılında Son On Yılın En Sevilen On Şarkısı adında on Türk sanat müziği şarkısından oluşan albümünü çıkarmış, albüm 100 bine yakın satarak rekor kırmıştır.[1] Yine bu albümde yer alan şarkı çeşitli Türk filmlerinin film müziği olma özelliği de göstermektedir. İstanbul Plakçılık'tan çıkmış ve ön kapağında sanatçıya ait bir resim adının da yazılı olduğu albüm kırmızı renkli fon kapağıyla yayınlanmıştır. 1973 yılında Emel Sayın 73[2] ve sonraki sene yılında ise Emel Sayın 74 müzik albümü yayınlandı. Modern Folk Üçlüsü ile Hasan Cihat Örter'in düzenlemelerini yaptığı "İstanbul Şarkıları" adlı müzikal çalışmada bulundu, Yapı Kredi Bankası destekli albüm çalışması yaptı.

1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenmiş, 1975 yılında boşanmışlar ancak 1976 yılında yeniden evlenmişlerdir. Yine 1979 yılında yeniden boşanmışlardır. 20 Haziran 1979 tarihinde Selçuk Aslan ile evlenmiş, Eylül 1981 tarihinde boşanmışlardır. 4 Haziran 1986 tarihinde David Younnes ile evlenen sanatçı bu evliliğini de 1999 yılında sonlandırmıştır.

EMEL SAYIN'IN TARIK AKAN İLE İLİŞKİSİ

Emel Sayın, "Aşkımı kitapta anlatacağım" dediği Tarık Akan’a olan sevgisini ise gözyaşları ile dile getirerek şöyle konuşmuştu:

"Tarık ile apayrı bir durum. Bir duygusal bağ var. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana. Çok şey öğretti bana." diyen Emel Sayın, bir film çekiminde Tarık Akan'ın kendisine söylediği cümleleri şöyle aktardı:

"Tarık bana "Emel, bak seni seven adam yanında. Ve sen onu seviyorsun. Onun gözlerine bakarak aşkını anlatan bir şarkı söyleyeceksin. Lütfen toparla sadece bunu düşün" dedi. Ve ben kendime geldim. Hiçbir şey olmamış gibi şarkıyı söyledim.

EMEL SAYIN ALBÜMLERİ - ŞARKILARI

Stüdyo albümleri



1971: Sus Sus Sus

1971: Gel Gel Gel

1971: Doyamadım Sana

1972: Son On Yılın En Sevilen On Şarkısı

1975: Emel Sayın 73

1975: Emel Sayın 74

1975: Emel Sayın 75

1975: Emel'in Dünyası

1976: Emel Sayın 76

1977: Emel Sayın (İran)

1978: Sensiz Olmuyor

1979: Rüzgar

1980: Emel'in Seçtikleri

1982: Bir Şarkıdır Yalnızlığım

1985: Sevgiler Yağsın

1985: Emel Sayın '85

1986: Sevgisiz Yaşayamam

1986: Emel Sayın Sizlerle

1988: Sevdalılar

1989: Kanımda Kıvılcım

1990: Üzüldüğün Şeye Bak

1991: İstanbul Şarkıları

1992: Gücendim Sana

1993: El Bebek Gül Bebek

1997: Başroldeyim

2000: Ah Bu Şarkılar

2000: Dinle 2001

2006: Emel Sayın Münir Nurettin Söylüyor



Single/Tekliler



2009 - Haylazım

2011 - Mavi Boncuk

2013 - Hep Bana

EMEL SAYIN FİLMLERİ

İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Ancak, 1970'lerin ortasından itibaren sinemadan uzaklaşarak yalnızca müzikle ilgilenmeye başladı. 2001 yılında Mehmet Ali Erbil'le birlikte Aşkım Aşkım adlı televizyon dizisinde rol aldı. Daha sonra Karınca Yuvası adlı dizide rol aldı. Mavi Boncuk adlı filmi Tarık Akan'la oynadığı adına takma isim konan filmi olarak geçmektedir. 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" almıştır.

1970 - Şampiyon

1971 - Makber, Hicran ve Feride

1972 - Süreyya, Gülizar

1973 - Yalancı Yarim, Düşman

1974 - Mavi Boncuk, Hasret

1977 - Acı Hatıralar

1980 - Rüzgar

2007 - Beyaz Melek

2008 - Aşkım Aşkım, Avrupa Yakası (konuk oyuncu)

2009 - Karınca Yuvası

2013 - Düğün Dernek

