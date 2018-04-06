Cadde'nin haberine göre, alışveriş merkezinde mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Emel Sayın'ı gören hayranları, usta sanatçı ile uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mütevazı ve samimi tavırlarıyla herkesin sevgisini bir kez daha kazanan Sayın, "Uzun zamandır dışarı çıkmıyordum. Biliyorsunuz pek dışarı çıkıp böyle dolaşan birisi değilim. Kış ayları sonrasında böyle güzel bir havayı görünce de biraz alışveriş yapmak istedim" açıklamasında bulundu.