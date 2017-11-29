Emel Sayın’ı duygulandıran sürpriz pasta

HT Magazin’de yer alan habere göre, şarkılarını mekânı hıncahınç dolduran 3000 kişiyle bir ağızdan seslendiren ünlü şarkıcı, hayranlarının sahneye getirdiği 3 katlı sürpriz doğum günü pastasını görünce çok duygulandı.

Sayın, konserin finalinde dakikalarca ayakta alkışlandı.