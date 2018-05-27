Emelec - Barcelona SC maçı ne zaman?

Emelec ve Barcelona SC, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:30. Emelec 25 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Barcelona SC 29 puanda ve 2. sırada. Emelec, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Barcelona SC, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 351 kodlu maçı oynayanlar; Emelec galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Barcelona SC galibiyet oranı 0.00.

Emelec önceki hafta Jose Teran mücadelesinde 2-1 kazandı.

Barcelona SC ise Universidad Catolica maçında 1-2 kazandı.

Emelec, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 4 gol yedi.

Barcelona SC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Barcelona SC, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.