Emelec - Delfin karşılaşma önü

Emelec ve Delfin, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:30. 19 puanlı Emelec 5. sırada bulunuyor, Delfin 19 puana sahip ve 6. sırada. Emelec son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Delfin son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 164. İddaa'da Emelec kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Delfin kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Emelec son hafta oynanan Delfin maçında 0-2 kazandı.

Delfin, Emelec karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Emelec, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Delfin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Delfin, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.