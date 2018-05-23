Emelec - Santa Fe maçı öncesi rakamlar

Copa Libertadores Grup 4 maçında Emelec ile Santa Fe, 24 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:45. 1 puanlı Emelec 4. sırada bulunuyor, Santa Fe 4 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Emelec, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Santa Fe son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 537 kodlu maçı oynayanlar; Emelec galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Santa Fe galibiyet oranı 0.00.

Emelec son haftadaki Santa Fe müsabasında 1-0 yenildi.

Santa Fe ise Emelec maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Emelec, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Santa Fe ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Santa Fe, 1 gol atarken 1 gol yedi.