Emelec - Tecnico Universitario sahaya çıkıyor

Emelec ve Tecnico Universitario, 03 Haziran 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. Emelec 26 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Tecnico Universitario 12 puanda ve 10. sırada. Emelec son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tecnico Universitario son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 313 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Emelec kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tecnico Universitario sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Emelec son hafta oynanan Deportivo Cuenca maçında 1-0 yenildi.

Tecnico Universitario ise El Nacional karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Emelec, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Emelec, kendi sahasında 13 gol attı, 6 gol yedi.

Tecnico Universitario ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tecnico Universitario, 6 gol atarken 16 gol yedi.