Emelec - Universidad Catolica maçı istatistikleri

Ekvador Premier A 1.Aşama heyecanı devam ediyor. Emelec, 18 Haziran 2018 Pazartesi günü Universidad Catolica takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. 30 puanlı Emelec 4. sırada bulunuyor, Universidad Catolica 31 puana sahip ve 3. sırada. Emelec, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Universidad Catolica son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 263 kodlu maçı oynayanlar; Emelec galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Universidad Catolica galibiyet oranı 0.00.

Emelec son hafta oynanan Jose Teran maçında 2-1 kazandı.

Universidad Catolica ise Barcelona SC karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Emelec, 16 gol attı ve 6 gol yedi.

Universidad Catolica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Universidad Catolica, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.