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Elenmelerinin ardından milli takımı bıraktığını açıklayan başarılı oyuncu, “Ülkem için oynamak gururdu. Ancak veda etme zamanı geldi. Annem çok hasta ve bu durumda bile bazı taraftarlar küfür etti. Bu durum beni zor bir karar almaya itti. Ben annemi seçtim” dedi.