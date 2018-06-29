Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlanırken son 16 turu yarın start alacak. Grup aşamasındaki son maçların ardından yaşanan gelişmeler şöyle...
ALMANYA İÇİN UTANÇ
Dünya Kupası F Grubu’ndaki 3. maçında Güney Kore’ye 2-0 kaybedip 1938’den sonra ilk kez gruptan çıkamayan Almanya’da büyük şok yaşanıyor.
Ülkedeki bütün gazeteler favorilerden biri olan son şampiyon Almanya’nın grup sonuncusu olarak elenmesini manşetlerine taşırken, yaşananlar için ‘tarihi fiyasko’ yorumu yapıldı.
Frankfurter Rundschau gazetesi, “Acıklı başarısızlık’’ manşetini attığı haberinde, başarısızlığın ardından tarihi fiyaskonun sebeplerinin irdelenmeye başlandığını yazdı.
Stuttgarter Nachrichten, “Dışarı! Almanya için utanç” ifadelerini kullandı. Die Welt gazetesi, ‘’Dışarıda’’ manşetini attığı haberde milli futbolcu Toni Kroos’un üzgün fotoğrafına yer verdi.
Gazete, Toni Kroos’un İsveç maçında son dakika kahramanı olduğu, şimdi ise tüm takımla ‘hurda’ haline geldiği yorumunu yaptı.
İNGİLİZLER DALGA GEÇTİ
Almanlar’ın elenmesine sevinen ülkelerin başında İngilizler geldi...
Puan tablosunun etrafını işaretleyen The Sun, okuyucularına “Burayı kesin. Kendinizi iyi hissetmediğinizde yüzünüzü gülümsetecektir” dedi.
İtalyan Corriere dello Sport ise “Kumsalda görüşürüz Almanya” yazdı.
MESUT TARAFTARLARLA KAPIŞTI
Almanya'nın Güney Kore’ye mağlup olup Dünya Kupası’na veda etmesi sonrasında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil taraftarlarla kavga etti.
1938’den bu yana ilk kez Dünya Kupası gruplarında elenen Almanya’nın taraftarları adeta çılgına döndü.
Mesut Özil ile tartışma yaşayan Alman taraftarlar, 90 dakikanın sonunda yıldız futbolcuya sözlü sataştılar.
Yaşanan tartışmaya kaleci antronörü Köpke de dahil olurken, tecrübeli isim ve milli takım korumalarından Björn Borgmann olayı yatıştırmaya çalıştı.
EMENIKE'DEN MARADONA'YA HAKARET
Ülkemizde de bir dönem forma giyen Nijeryalı Emmanuel Emenike, Maradona’nın Nijerya-Arjantin maçındaki hareketleri sonrasında Tangocu efsane için ağır ifadeler kullandı.
Emenike, “Hayatımda gördüğüm en büyük aptal. FIFA’nın bunu görmesi lazım. Yaşlı aptal, umarım seni Nijerya’da bir yerde görürüm” şeklinde konuştu.
KÜFÜRLER SONRASI MİLLİ TAKIMI BIRAKTI
İran Milli Takımı’nın yıldızı Sardar Azmoun, 23 yaşındaki sürpriz bir karar aldı.
Elenmelerinin ardından milli takımı bıraktığını açıklayan başarılı oyuncu, “Ülkem için oynamak gururdu. Ancak veda etme zamanı geldi. Annem çok hasta ve bu durumda bile bazı taraftarlar küfür etti. Bu durum beni zor bir karar almaya itti. Ben annemi seçtim” dedi.
ÇİNLİLER FUTBOLA SPONSOR OLDU
2018 Dünya Kupası heyecanı devam ederken futbolun merkezi FIFA’nın kasası incelendi. FIFA’nın 19 sponsorluk anlaşması bulunurken, bunların 7’sine imza atan Çinli şirketler, dünya futbolunun en güçlü sponsoru durumunda.
Çin’i 5 sponsorlukla 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya takip ediyor. Ancak Rus sponsorların 4’ü ev sahipliği nedeniyle FIFA’nın bölgesel destekçisi oldu.
FAS'TAN FIFA'YA TEPKİ VAR!
Fas Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nda Portekiz ve İspanya maçlarında aleyhlerine birçok hata yapıldığını belirtip FIFA’ya başvurdu.
Şikayet mektubunda Video Hakem Sistemi’nin büyük takımların lehine kullandıldığı ve ülkelerinin hakkının yendiği ifade edildi.
GÖZTEPE: YENİ TRANSFER KUPADA
Süper Lig ekiplerinden göztepe, Senegalli savunma oyuncusu Lamine Gassama ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nın ardından takıma katılacağı bildirildi.
Gassama’nın transferi Göztepe’nin sosyal medya hesabından “Biz de yeni transferimizi video ile duyurmak isterdik fakat kendisi şu an TRT Spor ekranlarında ülkesi için ter döküyor” ifadeleriyle duyuruldu.
KATARLILAR KUPAYI DENEYİMLİYOR
2022 yılında FIFA Dünya Kupası’nı organize edecek olan Katar’da yetkililer, Rusya’daki turnuvayı yakından takip edip, incelemelerde bulunuyor.
Açılış törenlerinden itibaren bütün organizasyon boyunca Rusya’da bulunan heyet, son olarak Soçi’de Olimpiyat Parkı’nı inceledi.
Buradaki gönüllüler merkezi, basın merkezi, stadyum, sosyal alanlar ve otellerden ulaşım merkezlerine kadar tüm noktalarda çalışmalar yaptı.
LEWA BİLDİĞİNİZ GİBİ!
Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowski’nin büyük turnuvalardaki şanssızlığı devam etti.
Dünya Kupası öncesinde elemelerde çıktığı 10 maçta 16 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, H Grubu’nda oynadıkları 3 karşılaşmada da fileleri havalandıramadı.
Lewandowski, daha önce de 2018 Avrupa Şampiyonası’nda 5 maçta 1 gol, 2012 Avrupa Şampiyonası’nda 3 mücadelede 1 gol atabilmişti. Lewandowski, arkadaşlarına eleştirilerde bulunmuştu.
REKOR ROTASYON
İngiltere ve Belçika, prestij maçında kadrolarını neredeyse sil baştan değiştirdi. İki takım ilk iki karşılaşmaya göre toplam 17 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bu sayı da bir Dünya Kupası maçı öncesi yapılan en fazla değişiklik sayısı oldu.
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