Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike'nin Las Palmas dönemi sona erdi! bu yaz Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı futbolcu, devre arasında La Liga ekiplerinden Las Palmas'a kiralanmıştı. Takıma katıldığı dönemde fazla kiloları olduğu gerekçesiyle oynatılmayan 30 yaşındaki santrfor, henüz forma giyemeden geri dönüyor!

Perşembe ve cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlara sakatlığının nüksetmesi sebebiyle katılamayan Emenike'nin dizinde bulunan problem nedeniyle ameliyata ihtiyacı olduğu öğrenildi.

DÖNMEK İSTEDİ!

Dizindeki problem nedeniyle operasyon geçirmek istediği kaydedilen Emenike'nin Las Palmas'a başvurarak kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi. Nijeryalı futbolcu operasyona girmesi durumunda 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalacak.