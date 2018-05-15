Sezonun bitmesiyle Paris Saint-Germain'den ayrılan İspanyol teknik direktör Unai Emery, Neymar hakkında konuştu.

''GELECEK SEZON KALACAKTIR''

Brezilyalı yıldızın geleceğini değerlendiren Emery, ''Neymar'ın sözcülüğünü yapmayacağım ama gelecek sezon PSG'de kalacağını düşünüyorum. Hem Neymar hem de PSG için en doğrusu bu olur. Neymar, transfer söylentilerini yalanlamaktan sıkıldı artık'' dedi.

''RONALDO VE MESSI SEVİYESİNDE''

Neymar'ın oyun stilini çok beğendiğini de söyleyen İspanyol teknik adam, ''Neymar'ı izlemekten gerçekten zevk alıyorum. Bence o, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi seviyesinde'' şeklinde konuştu. (Sporx)