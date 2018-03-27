Cesur pozlarıyla hafızalara kazınan ve çıplak olmayı sevdiğini sık sık dile getiren Emily Ratajkowski, "İdeal güzellik vizyonu, kadının tamamen kendisi olmasıdır" dedi.

26 yaşındaki oyuncu ve model, "Güzellik, özgüven ve benzersiz olmanın bir uzantısı olarak ele alınırsa sizi güçlendirir. Güven, kendini takdir etme ve sevme, yaptığınız her şeyde sizi daha güçlü hale getirecektir" ifadelerini kullandı.