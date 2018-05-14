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Şubat ayında Sebastian Bear-McClard ile sürpriz bir şekilde evlenen ve geçtiğimiz hafta aldatılma haberleriyle gündeme gelen Emily Ratajkowski, yeni bir ev satın aldı. Ünlü model yeni malikanesine 2 milyon dolar (Yaklaşık 9 milyon TL) ödedi. 26 yaşındaki Ratajkowski'nin yeni evi Los Angeles'ın en gözde semtlerinden Echo Park'ta bulunuyor.