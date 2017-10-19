Mustafa Sandal ve Emina Sandal çifti kavga mı etti?

Mustafa Sandal ve Emina Sandal çiftinin kavga ettiği öne sürüldü. Hürriyet'te yer alan iddiaya göre; 2008 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, geçen hafta şiddetli şekilde kavga etti.

Yakınları Emina-Mustafa Sandal çiftini barıştırmak için seferber oldu.

Emina Sandal kısa bir süre önce verdiği röportajda, ''Eşiniz paylaştığınız fotoğrafları kıskanmıyor mu?'' sorusuna, "Mustafa çekilen her kareyi görüyor. Fotoğraflar onun onayından geçmeden yayınlanamaz" şeklinde yanıt vermişti.



Mustafa Sandal ise “Karım çok zekidir, ne isterse yapabilir” demiş ve eklemişti: “Bizde anlamsız kıskançlıklar yok, her şey doğal akışında.” şeklinde yanıtlamıştı.

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