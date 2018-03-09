Emina Sandal'ın Novi Pazar şehrindeki aile yadigarı evine 500 bin Euro yani 2 milyon 360 bin liraya tadilat yaptırdı. Şehirdeki normal evlerin fiyatı ise 50 bin Euro civarı.
Bülent Cankurt bugün Günaydın'daki köşesinde Emina Sandal'ın Novi Pazar şehrindeki aile yadigarı evine yaptırtığı tadilatı yazdı. İşte o yazı:
"Mustafa-Emina Sandal çiftinin 10 yıllık evliliğinin çatırdamasıyla ilgili, ihanet de dahil olmak üzere pek çok rivayet ortaya atılmıştı. Bense bu evliliğin bitme nedeninin, Emina Sandal'ın müsrifliği olduğunu geçtiğimiz Aralık ayında yazmıştım. Çünkü çifte yakın isimler, Emina Sandal'ın Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villalarını neredeyse her yıl yeni baştan dekore ettirdiğini, Mustafa Sandal'ın da eşinin müsrifliğinden bıktığını söylemişti.
EVE SPA BİLE YAPTIRMIŞ!
Bu söylentiyi destekleyen yeni bilgiler kulağıma geldi ve artık bu evliliğin kesinlikle para yüzünden bittiğine inandım.
Öğrendim ki; daha boşanmadan kızlık soyadını kullanmaya başlayan Emina Jahovic, bir süre önce Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde doğduğu evi baştan sona yeniletmiş. Daha doğrusu, neredeyse baştan inşa ettirip malikaneye çevirtmiş. Eve SPA, yüzme havuzu ve çocuklar için büyük bir oyun alanı yaptırmış. Bunun için de yaklaşık 500 bin Euro harcamış!
Bu arada yaklaşık 90 bin nüfusa sahip, klasik bir Anadolu şehrinden pek farkı olmayan Novi Pazar'da en pahalı evin 50 bin Euro civarında olduğu söyleniyor.
Emina Jahovic'in müsrifliğine, varın siz karar verin. Bu arada bütün bu bilgileri öğrendiğim Sırp arkadaşımın söylediğine göre, Novi Pazar'dakiler, 'Emina, bu parayla parti kursaydı hükümet ortağı olurdu' yorumu yapıyormuş!!!"
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