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On aydır beraber yaşamadıklarını belirten 36 yaşındaki Emina, ''İki yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım. Öyle bir an geldi ki 'Ya kalıp hasta olacağım ya da risk alıp gideceğim' dedim. 10 aydır beraber yaşamıyoruz. Mustafa evi ilk terk ettiğinde çocukların durumu kabul etmesi çok zor oldu. Kocamı aldatmadım. Ona zarar verecek hiçbir hareketim olmadı. Velayet konusunu tartışmadık bile. Çocukların yeri annenin yanıdır.'' ifadelerini kullandı.