Sırp basını bu kez, Marko Miskovic’in eski sevgilisi Emina Sandal’a “Yeniden bir araya gelelim” şeklinde mesajlar attığı haberini manşetlere taşıdı.

"11 YILDIR GÖRMEDİM"

HT Magazin'in haberine göre, Mustafa Sandal’ın boşanma sürecindeki eşi Emina Sandal’ın geçmişte aşk yaşadığı Marko Miskovic’e döndüğü haberleri bir ay önce Sırbistan’da Kurir adlı dergide yer almıştı. Emina Sandal söylentileri, “Marko’yu 11 yıldır hiç görmedim” diye yalanlamıştı. Bu kez Sırp dergisi Alo! başka bir iddiayı manşetine taşıdı.

"BİR ARAYA GELELİM"

Derginin çifte yakın bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Marko Miskovic, Emina Sandal’a, “Yeniden bir araya gelelim mi? Bizi babam ayırdı ama sen benim kaderimsin” şeklinde mesajlar attı. Dergi, “Emina da ünlü bir bankacının veliahdı olan eski aşkıyla tekrar bir araya gelmeyi düşünü- yor” ifadelerine yer verdi.