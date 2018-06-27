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1 milyon dolar Mustafa Sandal'ın, 2 milyon dolar Emina Jahovic'in olacak. Emmina Jahovic'e ödenecek 2 milyon doların en az 500 bin doları çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak. Toplam boşanma bedeli 10 milyon lirayı geçiyor.