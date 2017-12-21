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Ünlü şarkıcı yanlış anlaşıldığını belirtip şunları söyledi. "Ben şu anda ne yapsam her şey Mustafa’ya yorumlanıyor. Aslında bakarsanız benim çok güzel bir hayran kitlem var onlar için paylaşıyorum. Her erkeği kadına saygı ve sevgi göstermesi gerekiyor.