HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, sosyetik güzel önceki gün eşi Ali Kürşat ve kızları Şira ile Nişantaşı’nda özel bir hastane çıkışı objektiflere takıldı.

Kürşat Ailesi’nin rutin kontrole geldiği öğrenilirken minik Şira sevimliliğiyle çevredekilerin ilgi odağı oldu.

