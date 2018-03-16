Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, geçen hafta kutlanan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle iş, sanat, siyaset, medya, akademi ve spor dünyasından kadınlara davet verdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre himayesinde yürütülen “Sıfır Atık” çevre projesi özel temasıyla gerçekleştirilen davette, Emine Erdoğan konuklarına hitap etti. Konuşmasına “‘Yaşamak. Bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine diyor ya Nâzım, tıpkı onun dediği gibi tek tek her biriniz, başarıları ve cesaretleriyle temayüz etmiş güçlü kadınlarsınız” diye başlayan Erdoğan; kadınların ülkenin umudu, vicdanı ve geleceği olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, modacı kardeşler Ezra-Tuba Çetin’in ürettiği “çevreye duyarlı ilk giyinilebilir teknolojik kıyafet”i inceledi.

“Bu kadar seçkin kadını bir arada bulmuşken, sizleri dünyanın geleceğini tehdit eden sorunlar karşısında bir çözüm sürecine davet edeceğim” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Çevre, çağımızın alarm veren konularının başında geliyor. Çevre sorunlarının altında insanın bencilliği ve hırsı yatıyor. Tabiatı hep hükmedilecek bir nesne olarak görüyoruz. Ona sınırsız bir kaynak olarak bakıyoruz. Ne yazık ki insan yalnızca çıkarlarıyla ilgileniyor. Sonu gelmeyen istekler uğruna türleri yok ediyoruz. ‘Ben merkezli’ anlayıştan ‘insan merkezli’ anlayışa geçmezsek her şey için çok geç olacak. İşte bu nedenle sizleri çevre sorunlarının çözümünde rol almaya davet ediyorum.”

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