Emine Erdoğan, twitter hesabından halk sağlığı konusunda dikkat çeken tweetler paylaştı. Erdoğan, tweeti'nde Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesinin sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekerken, "Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu" yazdı.



Erdoğan'ın NBŞ paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

"ONLARIN FARKINDAYIZ VE HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Ayrıca bugün Dünya Down Sendromu Farkındalık günü olması sebebiyle de Emine Erdoğan, günün önemine binaen bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın tweetinde, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, yürekleri sevgi dolu tüm evlatlarımızı kucaklıyorum.

Onların farkındayız ve her zaman yanındayız!" ifadeleri yer aldı. Erdoğan'ın bu paylaşımı da

