Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi isimlerin de aralarında yer aldığı birçok ilin belediye başkanının katılımıyla "Sıfır Atık" temalı yemekli bir toplantı düzenledi.

Konuklara, "Sıfır Atık" konusunun önemine dikkati çekmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlatılan kısa film izletildi.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya, "Ülkemizin dört bir yanından gelen yerel yöneticilerimizi burada misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizler esnafımızın, köylümüzün, emeklimizin, sanayicimizin her türlü sorununa başvurduğu mercilersiniz. Fakirimizin, yoksulumuzun sığınasınız. Dostça ve kardeşçe yaşamanın sigortası, eşitlikçi, adil bir demokratik toplum düzeninin teminatısınız. Sorunların muhatabı ama aynı zamanda çözüm adresisiniz. Milletimiz her derdi için sizin kapınızı çalıyor. Bu nedenle nice duanın, hayalin, umudun kahramanısınız." sözleriyle başladı.

İnsanın yeryüzünün imar ve inşasından sorumlu bir varlık olduğunu belirten Emine Erdoğan, bunu yaparken insan merkezli bir felsefeyle yaşlı, hasta ve engellilere karşı duyarlı, sokak hayvanları konusunda da hassas olunması gerektiğini söyledi.

Emine Erdoğan, şehirlerin sadece fiziki şartların ürünü değil, toplumsal yapısı ve ruhuyla bir bütün olduğunu ifade etti.

İbn-i Haldun'un "Şehirlerin ruhu vardır ve insanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhuyla özdeş haline gelirler." ifadesini aktaran Emine Erdoğan, işte bu nedenle yapılan belediyecilik hizmetiyle şehir sakinlerinin ruhunun da inşa edildiğini kaydetti.

Emine Erdoğan, bu gerçekten hareketle şehri bir bütün olarak ele almanın, fiziki, sosyal ve çevresel şartlarını iyileştirmenin çabasında olunması gerektiğine işaret etti.

Hemşehrilerin, kaderleri ortak insanlar olduğunu belirten Emine Erdoğan, herkesin birbirinden sorumlu, birbirini tamamlayan ve güçlendiren bir zincirin halkaları olduğu toplumsal yapıların, gelişmişliğin önemli parametreleri olduğunu dile getirdi.

- "Ülke genelinde seferberlik ilan ettik"

Emine Erdoğan, büyük meselelerin bu zincirlerin güçlü kılınarak halledilebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından birisi çevre sorunudur. Hızlı ekonomik büyüme, kentleşme, konfor anlayışındaki değişimlerle çevre konusu tüm dünyada alarm veren bir mesele haline gelmiştir. Etkin bir çevre yönetimi ise etkin bir atık yönetimiyle mümkündür.

Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, ham madde ihtiyacının sürekli artış gösterdiği bir dünyada tasarruf, geri dönüşüm ekonomik bir tercih değil, sorumluluktur. İşte bu nedenle 'sıfır atık' prensibini bir yaşam kültürüne dönüştürmek için yola çıktık. Ankara ve kamu binaları başta olmak üzere ülke genelinde bir seferberlik ilan ettik. Bu kampanyanın başarıya ulaşması çok yönlü bir çabayla mümkündür."

Belediyelerin ise bu işin "motor gücü" olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, eylül ayında başlattıkları "Sıfır Atık" projesinin hızla yol almaya devam ettiğini bildirdi.

Birçok sektöre çağrılar yaptıklarını belirten Emine Erdoğan, "TRT, Diyanet, Türk Hava Yolları, TOKİ, TSK gibi kuruluşlarımızın temsilcileriyle yaptığımız özel toplantılarla etki alanımızı genişlettik. Çok şükür çağrımız karşılık buldu ve 'sıfır atık kültürü' dalga dalga yayılmaktadır. İstiyoruz ki sıfır atık konusunda bütüncül bir sistem kuralım." dedi.

Emine Erdoğan, buradan bir ekonomik değer üretilip, bölgesel planlamalar yapılması çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:

"Sizler de güzel yurdumuzun zengin çeşitliliğini temsil eden yerel yöneticiler olarak bu meseleye sahip çıkarsanız başarıya ulaşabiliriz.

Mutfağında atıklarını özenle ayrıştıran bir kadının çabası, ancak sizin doğru bir atık sistemi kurmanızla amacına ulaşabilir. Çok sayıda vatandaşımızdan duydum, 'Biz atıkları ayrıştırıyoruz, fakat belediyeler atıkları bu ayrıştırmayı dikkate alarak topluyor ve geri dönüştürüyor mu?' diye. Bu soru işaretini gidermeliyiz.

Bakanlığımız bu yıl projeyi Ankara ilimizde hayata geçirmeyi hedefledi fakat bir yandan yürüttüğümüz kampanyayla sıfır atık duyarlılığı yurt çapında hızla yayılıyor. Konunun Ankara sınırlarını çoktan aştığını söyleyebiliriz. Bu noktada tüm belediyelerimiz, ihtiyaca uygun altyapı için şimdiden çalışmalara başladılar.

Bu iş hepimizin çabasıyla ancak başarıya ulaşabilir."

Bu sorunun etrafında birlik olunabilirse, başarının meyvesinin çocuklara yaşanılabilir bir dünya bırakmak olacağını belirten Emine Erdoğan, "Sizler, belediyeler olarak vatandaşlarımıza bu güvenceyi verir, elde ettiğiniz somut sonuçları gösterirseniz, vatandaşımız da bu meseleye evinde, iş yerinde, fabrikasında daha çok sahip çıkar." diye konuştu.

- "Bu meseleye sahip çıkalım, topyekün bir sistem kuralım"

Emine Erdoğan, sistemin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının belediyelerin sürece aktif olarak katılmasıyla mümkün olacağına işaret etti.

Şehir parklarının, evsel atıklardan elde edilen kompost gübrelerle yeşerdiği bir ülke düşünülmesi gerektiğini kaydeden Emine Erdoğan, "Plastik, cam, kağıt atıkların geri kazanılmasından elde edilen gelirin, vatandaşlarımızın bütçesine artı değer olarak geri döndüğü, elektronik atıkların değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerine verildiği bir ülke hayal değil." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, değerlendirilebilir 6 milyon ton atığın, 5 milyon tonunun ne yazık ki çöpe gittiğini bildirdi.

Diğer taraftan kağıt sektörü gibi alanlarda, çöp ithaline mecbur kalındığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Gelin, bu meseleye sahip çıkalım, topyekün bir sistem kuralım.

Atıkların hem çevreye zarar vermeden bertarafı hem de alternatif enerji kaynağı haline gelmesi bizim için bir yaşam modeli olmalıdır. Bu, hem dünyanın geleceği hem de bizim medeniyet anlayışımız adına bir zorunluluktur." diye konuştu.

- "Kompost gübre, şu anda bahçelerimizde kullanılıyor"

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu projeyi etkin şekilde başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Binalarımıza atık kumbaraları yerleştirerek personelimizi eğittik. Menülerimiz, sıfır atıktan oluşan yemeklerdir. Buna özellikle dikkat ediyoruz.

Sadece 3 ay içinde kayda değer kazanımlar elde ettik. 9 bin 180 kilogram kağıt ve kartonu geri dönüştürerek, 156 ağacın korunmasını, 243 bin 270 litre suyun tasarrufunu sağladık.

Bin 675 kilogram camı dönüştürerek 168 litre petrol tasarruf ettik. 2 ton ham madde kazanımı sağladık.

3 bin 120 kilogram metali dönüştürerek 905 litre benzin, 2003 kilovatsaat enerji tasarrufu sağladık.

5 bin 720 kilogram plastiği dönüştürerek 92 varil petrol kazanımı elde ettik.

Organik atıklardan elde edilen kompost gübre, şu anda bahçelerimizde kullanılıyor."

Emine Erdoğan, salonda bulunan belediye başkanlarına yönelik, "Sizlerin de bu seferberliğe katılacağına büyük bir içtenlikle inanıyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 2023 yılına gelindiğinde sıfır atıksız bir ülke olunacağını ümit ettiğini belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere, özel bir ihtimamla projeye emek veren bakanlık bürokratlarımızı tebrik ediyorum. İçişleri Bakanımıza ve sizlere konuya gösterdiğiniz alaka nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetim Dairesi Başkanı Ahmet Varır, "Sıfır Atık" ile ilgili sunum yaptı.