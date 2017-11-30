Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sezaryen, bir talep konusu değil, zorunluluk gereği olmalıdır. Doğal doğumu desteklemek, modern tıbbı reddetmek ve karşısında olmak gibi düşünülmemelidir. Çünkü gebelik ve doğum eylemi bir hastalık değil, bedenin doğal, normal ve sağlıklı bir fonksiyonudur" dedi.

"DOĞUM KENDİ BAŞLAMALIDIR"

Habertürk TV'de yer alan habere göre; Erdoğan, "Gereksiz yere yapılan her müdahalenin doğumun işleyişi ve hormonların salınımı üzerine olumsuz etkileri olduğu bilim dünyasının ortak görüşüdür" açıklamasında bulundu.

2'nci Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresinde konuşan Erdoğan, " Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği yüzde 15 makul rakamına karşın, müdahaleli doğum oranları tüm dünyada artmıştır. Türkiye'de ise maalesef bu oran yüzde 53'tür" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Gebelik ve doğum; tabii, fizyolojik bir olaydır. Doğum kendi başlamalıdır, doğum boyunca hareket özgürlüğü olmalıdır, gereksiz her türlü müdahaleden kaçınılmalıdır."