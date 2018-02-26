Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ı en çok eleştiren isimlerden olan rap’çi Eminem, Interview Magazine Dergisi’ne verdiği röportajda, “Ülkemizdeki herkesi umursayan bir başkanımız yok. Trump her Amerikalının başkanı değil. Ama ne yaptığını çok iyi biliyor. Kendi siyasi mantığına göre, yani kendisi gibi düşünmeyen hiç kimseyi umursamıyor. Ama onlardan daha fazlası var bizde” dedi.



Hayranlarına da seslenen Eminem, “Benim ve onun arasında bir tercih yapın” dedi.

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