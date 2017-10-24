Haliç kıyıları kazıklar üzerinde genişliyor

İstanbul Boğazı'na birbiri ardına yapılan halk arasında 'kazıklı yol' olarak bilinen yollardan sonra Haliç kıyılarında da hummalı bir çalışma başlatıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi kapsamında Eyüp Sultan Camii önü ve Alibeyköy istikametinde onlarca kazık çakıldı. Öte yandan Balat'ta aynı proje kapsamında yolu genişletmek için sahile kazık çakılmaya başlandı. Çalışmaların şu anda Balat sahilinde bulunan Sveti Stefan Bulgar Kilisesi önünde önünde sürüyor.
PARKLARIN BİR BÖLÜMÜ KAPATILDI
Öte yandan Cibali'den başlayarak Alibeyköy'e kadar Haliç boyunca uzanan parkların bir bölümü de halkın kullanımına kapatılarak şantiye haline getirildi. Bu parkların çevresi panallerle kapatıldı. Bazı bölümlerde yayaların sahile ulaşması için küçük yaya yolları açıldı.
EMİNÖNÜ'NDEN ALİBEYKÖY'E 14 İSTASYON OLACAK
2019 yılında bitirilmesi plalanan yeni tramvay hattı Eminönü otobüs durakları alanından başlayarak Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip, Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonunda son bulacak.
GÜNDE 114 BİN YOLCU TAŞINACAK
Hatta 2'li dizili 30 araç hizmet verirken, günlük 114 bin yolcu taşınması planlanıyor. 14 istasyonu bulunan hatta yolculuk süresi ise bir uçtan diğerine 35 dakika olacak. Yeni metro hattı diğer metro hatları, deniz ulaşımı ve yapılması planlanan Eyüp-Yeşilpınar teleferik hattı ile entegre olacak.
YENİ TRAMVAY HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu´nda
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