Eminönü Vapur İskelesi'nde 40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan anne Fatma Karataş hakkında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, akıl sağlığının yerinde, ‘cezai sorumluluğun tam' olduğu belirtildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbu 1.ağır ceza mahkemesine gönderilen raporda, Fatma Karataş'ın herhangi bir akıl sağlığı ve geriliğinin saptanamadığı "suç tarihinde cezai sorumluluğunun tam" olduğu ifade edildi. İstanbul 1. Ağır ceza mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, 40 günlük Tuğçe isimli bebeği denize attığı iddia edilen tutuklu sanık Fatma Karataş, avukatı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Geçen duruşmada tahliye edilen baba Mustafa Tenekci ise duruşma katılmadı. Avukatı temsil etti.
Mahkemenin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan raporda, anne Fatma Karataş'ın akıl sağlığı yerinde olduğu belirtildi. Raporda, "Fatma Karataş'ın 5 Temmuz ve 20 Ekim 2017 tarihlerinde yapılan muayeneleri sonucunda, herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, suç tarihi 23 Ocak 2017 tarihinde, suç karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle ile mütalaa olunur" denildi. Fatma Karataş'ın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, mahkemeye yeni ulaşan Adli Tıp Kurumu raporuna karşı taraflarınbeyanda bulunmaları için duruşmayı 1 Şubat 2018 tarihine erteledi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR
İddianamede, anne Fatma Karataş ile sevgilisi Mustafa Teneke'nin bebeğin masrafları konusunda tartıştıkları, Teneke'nin bebeği fırlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiği, Fatma Karataş'a da "Bu çocuktan kurtul. İntihar et" diyerek yönlendirdiği, Fatma Karataş'ın da olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı belirtildi. Sanıkların "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.
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