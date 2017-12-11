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"LÜTFEN ÇEKME..."

Yarım saat sonra kulüpten çıkan Aksüt ve arkadaşları, sokakta sohbet ederken flaşlar bir kez daha patladı. Arkadaşları mekâna dönerken Emir, “Abi lütfen çekme. Annem görmesin’’ dedikten sonra kulübe geri döndü. Aksüt’ün kız arkadaşları flaşlar patlayınca böyle kaçtı.