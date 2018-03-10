Motor sporlarının en zorlu yanı maddi boyutu. Paranız ve sponsorunuz yoksa yeteneğiniz havada kalır. Emir Aşarı da imkânsızı başaranlardan... 12- 13 Mayıs’ta Almanya’da düzenlenecek dünyanın en prestijli yarışlarından olan Nürburgring 24 Saat Yarışı’nda yarışacak. Aşarı, ne motor sporları geleneği olan bir aileden geliyor ne de bu işe bir hobi gözüyle bakacak kadar parası var. Geçmişinde sadece 13 yaşında GranTurismo 4 ile başladığı yarış oyunu ve simülasyonları var. Simülasyonlarla başlayıp şampiyonlara kafa tutmaya başlayan pist pilotu Aşarı’nın hikâyesini dinledik... HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

Başlangıç hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Motor sporlarına nasıl başlayabileceğimi düşünürken, ailemin desteği ile 20’li yaşlarda 4 turluğuna çıktığım Nürburgring pisti, benim için dönüm noktası oldu. Boş zamanlarımda Avrupa’da gidebildiğim bütün pistlere çıktım. Ama hedefim her zaman Nürburgring’in en hızlıları arasında yer almaktı.

Nürburgring 24 Saat Yarışı’nda yarışacaksınız. Nasıl bir yarış bu?

Aynı anda pistte 200 aracın mücadele ettiği 9 yarışlık bir dayanıklılık şampiyonası. Yarışlar 4’er saat sürer ve her otomobil takımın sürücüleri tarafından dönüşümlü olarak kullanılır. Bu şampiyonanın arasında biri 12 saatlik, diğeri 24 saatlik olmak üzere iki ek yarış vardır. Bu yarışlarda toplayacağınız puanlar da VLN’deki (Almanya’nın en ünlü dayanıklılık serisi) puanlarınıza eklenir.

Pist pilotu olmak zor mudur?

Kendince zorlukları vardır ama dayanıklılık serisi pilotu olmak özellikle mental olarak yorucudur.

Hedefinizde neler var?

24 Saat Yarışı’nda yarışmak benim için bir çocukluk hayaliydi. Burada podyuma çıkmış olmak bana halen hayal gibi geliyor. VLN’ de başarıya ulaşmak ve ön önemlisi de 24 Saat Nürburgring Yarışı’nda tepeye oynamak benim için başarı niteliği taşır.

Youtube’da iRacing gibi video oyunları oynarken çektiğiniz videoları gördüm. Bu oyunlar gerçek yarışlar için sizi besliyor mu?

Sonuçta bilgisayarda ve ekran karşısında yapılıyor ama iRacing’e oyun diyemeyiz... Bakın, iRacing’de Rubens Barrichello’dan tutun, 3 defa Le Mans kazanmış Frank Biela’ya, Aston Martin fabrika sürücüsü NickiThiim’den Shanevan Gisbergen’e kadar birçok yarış sürücüsü yarışıyor. Sürücüler burada hem görsel hafızalarını tazeliyor hem de mental antrenman yapıyor.