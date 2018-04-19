Diriliş Ertuğrul dizisi, dün akşam ekrana gelen 115. bölümüyle nefes kesti. Dizide önemli karakterler arasında yer alan ve Ertuğrul Bey'i öldürmek ve obayı ele geçirmek için çabalayan Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey tarafından öldürüldü. Emir Sadettin Köpek'in ölümü, 115. bölüme damga vurdu. İşte Emir Sadettin Köpek'in ölüm sahnesi...

EMİR SADETTİN KÖPEK'İN ÖLÜMÜ DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A DAMGA VURDU

Ormanda Sadettin Köpek ile karşılaşan Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'in kellesini aldı. Böyleec Diriliş Ertuğrul'da bir dönem daha sonra erdi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115. BÖLÜM ÖZETİ

Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti.

Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

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