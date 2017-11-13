Emirates'in yeni First Class kabinleri tanıtıldı

Emirates'in Mercedes S Class'ın kabinlerinden esenlenerek tasarladığı yeni First Class kabinlerin tanıtımı Dubai Air Show'da yapıldı.

Boeing 777'lerde kullanılacak olan bu kabinlerden uçaklarda sadece 6 tane olacak. Ancak her uçakta bulunmayacak. Emirates, şimdilik iki uçakla başlayacak, önümüzdeki dönemde de 9 uçağında bu kabinlere yer verecek.

Deri döşemelerin ve yüksek teknoloji ürünlerinin kullanıldığı kabinler yaklaşık 3.8 metrekare büyüklüğünde. Her bir kabinde üç ayrı pencere, özel bir ışıklandırma sistemi, yatar koltuk ve 32 inç uzaktan kumandalı televizyon bulunuyor.

Emirates, yeni kabinli uçaklarıyla ilk uçuşunu 1 Aralık'ta Dubai'den Brüksel ve Cenevre'ye yapacak. Ancak bu kadar lüksü içeren bir uçuşun fiyatı pek de ucuz değil. Biletler şimdilik 9 bin dolar civarında bir fiyatla satılıyor.

SİNGAPUR AIRLINES'IN KABİNLERİ NASIL

Singapur Airlines, geçtiğimiz günlerde yeni first class kabinlerinin tanıtımını yapmıştı.

Uzakdoğulu şirketin kabinleri Emirates'e göre biraz daha büyük. 4 metrekarelik bir alan sunuyor. İçerisinde bir yatak bir de koltuk bulunuyor. Bunun yanında çift kişi yolculuk etmek isteyenler için de içerisinde iki kişilik yatağın yer aldığı kabin opsiyonu sunuluyor.