Değerlendirmelerde bulunan Emirates NBD yetkilileri, bankacılık grubunun toplam aktiflerinin Mart 2018 itibarıyla yaklaşık 129,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Emirates NBD'nin 230 şubesi bulunduğunu aktaran yetkililer, grubun BAE'de kurumsal ve bireysel bankacılıkta önemli bir oyuncu olduğunu, İslami bankacılık, özel bankacılık ve varlık yönetimi gibi alanlarda da güçlü şekilde faaliyet gösterdiğini ifade etti. Grubun BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Singapur ve İngiltere'de operasyonları olduğunu, aynı zamanda Çin ve Endonezya'da da temsilciliklerinin bulunduğunu belirten yetkililer, müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek için fırsatları gözettiklerine dikkati çekti.

Planlarını ekonomik gelişmelere göre şekillendirdiklerine, buna göre doğacak risk ve fırsatları yönettiklerine işaret eden yetkililer, şunları kaydetti:

"Geçen yıl bankanın karı yüzde 15 artışla 2,3 milyar dolara yükseldi, aktif büyüklüğümüz de bir önceki yıla göre yüzde 5 büyüdü. Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeline inanıyor ve uzun vadeye yatırım yapıyoruz. Türkiye ekonomisi, 2017'de yakaladığı yüzde 7'nin üzerindeki büyümeyle çok iyi bir performans gösterdi. Ekonomistler, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin 2018'de yüzde 3-4 olmasını bekliyor ve bu da bizim yatırımlarımızı yönlendiriyor."

Bankacılık sektörünün büyüme potansiyeline vurgu

Potansiyel piyasaları sıralarken stratejik ve finansal parametreler belirlediklerinin altını çizen yetkililer, "Ana stratejik faktörler arasında coğrafi yakınlık, kültürel uyum, ticaret bağlantıları ve iş akışlarına bakıyoruz. Türkiye tüm bu özelliklere uyan bir ülke. Aynı zamanda büyük bir nüfusu ve bankacılık sektörünün daha da büyüme potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

DenizBank'ın Türkiye'de etkili bir strateji yürüttüğüne değinen yetkililer, bankanın kanıtlanmış başarı modeline uygun olarak büyümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Söz konusu satın almayla Türkiye ve BAE arasında ticaretin finansmanı, nakit yönetimi, kurumsal ve yatırım bankacılığıyla varlık yönetimi alanlarında işbirliğinin gelişeceğini belirten yetkililer, "Aynı zamanda DenizBank deneyimli bankacılara ve bilişim personeline sahip, bu da Emirates NBD'de satın alma sonrası insan kaynakları sinerjisinden yararlanma fırsatı sunacaktır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın köklü bankası Sberbank, DenizBank'ı 14,6 milyar lira bedelle Bileşik Arap Emirliklerinin (BAE) en büyük bankası Emirates NBD'ye satmıştı.