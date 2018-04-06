İstanbul'da Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan çatışmanın arasında kalan ve hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün cinayeti ile ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden Devran D.'nin bir cinayete daha karıştığı ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Küçükçekmece'de iki grup çatışmasında, yoldan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün öldürülmesi ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 17 Aralık 2017 günü meydana gelen olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firarda olan 2 kişinin adreslerini tespit etti.

Devran D. ile Feyyaz E. oldukları belirlenen şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerle ilgili yapılan çalışmada yeni bir ayrıntıya ulaşıldı. Devran D.'nin 12 Haziran 2017 günü Bağcılar'da öldürülen Emrah Sarman'ın cinayetiyle ilgili arandığı belirlendi.

Cinayette kullanılan silah geçtiğimiz Ağustos ayında, oto hırsızı Serhat İ.'nin üzerinde çıkmıştı. Yapılan araştırmada, Devran D. ile Serhat İ.'nin aynı çeteden olduğu belirtildi.Şüphelilerle ilgili soruşturma devam ederken, daha önce yapılan operasyonlar da iki gruptan toplam 8 kişi tutuklanmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER