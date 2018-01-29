Volkswagen’in emisyon skandalı heyecanlı bir dizi filme dönüşmüş görünüyor. New York Times’in ortaya çıkardığı belgeler, emisyon skandalı henüz patlamadan, 2014 yılında, daha sonra skandalın patlamasına neden olacak araçların egzoz gazlarının ABD’de bir laboratuvarda maymunlara solutulduğunu ortaya koydu. ABD’nin New Mexico Eyaleti’ndeki laboratuvar testlerinde 10 maymuna bir taraftan çizgi film izlettirilirken, dizel motorlu bir VW Beetle’in egzoz gazı solutulmuş.
TESTLERİ EUGT TALEP ETMİŞ
Gazete Habertürk'ün haberine göre; testlerde kullanılan aracın bir Beetle olması her ne kadar olayı sadece VW’yle ilgiliymiş gibi gösterse de, ABD’deki laboratuvar, testleri talep edenin Volkswagen değil, VW, Daimler ve BMW tarafından finanse edilen bir lobicilik girişimi olan EUGT “Avrupa Ulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları Derneği” olduğunu açıkladı. Testler modern emisyon kontrolü sayesinde dizelin kirletici etkisinin önemli ölçüde azaldığını ispatlamayı amaçlıyordu. Hatta başlangıçta deneyler insanlar üzerinde bile yapıldı. Fakat Dünya Sağlık Örgütü dizel egzozunu kanserojen olarak sınıflandırdıktan sonra, yasal endişeler nedeniyle maymunlarla devam edildi.
DAIMLER VE BMW KABUL ETMEDİ
Yeni skandal patlayınca eleştirileri tek ciddiye alıp cevap veren ve özür dileyen Volkswagen oldu. 2007’de kurulan ve 2017’de dağılan EUGT’nin diğer üyeleri Daimler ve BMW ise markalarının herhangi bir hayvan testinde asla yer almadığını açıkladılar. Buna karşın Volkswagen ABD’de yapılmış testlerde seçilen yöntemin yanlış olduğunu ve bu yanlıştan ötürü özür dilediklerini açıkladı. Açıklamada “Volkswagen hayvanlara eziyet eden her türlü araştırmaya uzak durmaktadır” denildi.
ASIL SKANDAL TESTTE KULLANILAN ARAÇTI
Dizel araçların egzoz gazlarının canlılara zarar vermediğini ortaya koymaya çalışan bu testlerde hayvanların kullanılması kadar, egzoz gazı test edilen araç da infial yarattı. Çünkü aracın, laboratuvar testlerinde zehirli gazların ortaya çıkmasını engelleyen özel yazılıma sahip ve bir yıl sonra da skandalın patlamasına neden olan araçlardan biri olduğu anlaşıldı. Aslında manipüle edilmiş araçla laboratuvar ortamında yapılan ve ortaya çıkan emisyonun canlılara zarar vermediğini ‘gösteren’ test, çevreye yayılan zehirli gazlar aslında araç hareket halinde ortaya çıktığından göz boyamadan başka bir şey değildi. Test aracının Volkswagen mühendisi James Liang tarafından laboratuvara teslim edildiği, mühendisin daha sonra açılan davalarda itirafçı olduğu ve emisyon skandalındaki rolünden dolayı üç yıl dört ay hapis ve 200 bin dolar para cezasına çarptırıldığı da ortaya çıktı.
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