Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor

Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, tasfiyesi Mayıs ayında kalkan bankanın faaliyete geçmek için genel kurul toplantısının yapılmasını beklediğini söyledi.



Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Kurul'da bankanın konvansiyonel banka mı yoksa katılım bankası olarak mı faaliyet göstereceğinin belirleneceğini söyledi.

Emlak Bankası

Emlak Bankası faaliye

Emlak Bankası açılıyor

Emlak Bankası Zeki Sayın