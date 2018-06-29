Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 33 arsasını satışa çıkardı. 25 adet İstanbul’da, 6 adet Tekirdağ’da, birer tane de Kastamonu ve Kocaeli’nde yer alan 33 arsanın toplam değeri 316 milyon 359 bin lirayı buluyor. İstanbul’da Ataşehir, Başakşehir, Kartal, Maltepe ve Sarıyer’de yer alan arsaların fiyatları 520 bin liradan başlıyor, 63 milyon 500 bin liraya kadar çıkıyor.

Arsalar içinde 63.5 milyon lirayla en pahalısı, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi’nde bulunuyor. Bu arsaya sağlık tesis alanı yapılabiliyor.