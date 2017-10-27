Emlak Konut GYO Genel Müdürü'nden önemli açıklamalar

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Murat Kurum’dan sektöre ayağını yorganına göre uzatma uyarısı geldi. Cihan İnşaat’ın Emlak Konut GYO ile Bahçekent’te hayata geçireceği Avrupark Hayat projesinin satışa çıkarılması için düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurum, emlak piyasasında yaşanan sıkışıklığın nedeninin gücünün üzerinde işler yapan firmalar olduğunu söyledi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, yüksek faiz ortamında özkaynağı olmayan firmaların iş yapmasının zor olduğuna dikkat çeken Kurum, “Bugün gücünün üzerinde iş yapan firmaları piyasalarda görüyoruz. Piyasada yaşanan bu darlığın ve sıkışıklığın bir sebebi de budur diye düşünüyorum. Artık insanlar kendi finans yetkilerine, ölçülerine göre hareket etmek zorunda. Bir birim iş yapabilecek kapasitesi varsa eğer, bir birim iş yapmalı, üç birim değil” dedi.
MORTGAGE’A DÜZENLEME ŞART
Gelişmiş ülkelerde mortgage kredilerinin çok düşük faiz oranlarıyla verildiğine işaret eden Kurum, “Bizde mortgage ile ticari kredilerin çok farkı yok. Buna yönelik hükümetimiz ile düzenleme hakkında görüşüyoruz. Düzenlemeler yapılması gerek” dedi. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz hafta konut fiyatlarının düştüğünü, maliyetlerin ise arttığını vurgulamış “Balon yok ancak çok yüksek fiyatlarla arsa alan müteahhitler sıkıntı içinde” demişti. Habertürk’ün yayınladığı Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) 2013-2017 verileri de üretim ve iç-dış satışlarda artış olmasına karşılık tahsilatta yüzde 50’nin altına düşüldüğünü gösteriyor.
İNŞAAT VE SANAYİ İÇ İÇE
“İnşaat sektörü mü, sanayi sektörü mü?’ tartışmalarını yersiz bulduğunu belirten Kurum, ikisinin iç içe olduğunu söyledi.
Kurum, “Geçen hafta bize 2 projeye ilişkin milyar dolar seviyesinde çok büyük yatırımcı geldi. Ülkeye olan ilgi hiçbir şekilde düşmedi, azalmadı, eksilmedi” dedi.
DAİRE FİYATLARI 220 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, Bahçekent’teki ikinci projeleri olan Avrupark Hayat’ın yaklaşık 700 milyon TL yatırım değerine sahip olduğunu belirtti. Bin 95 konut ve 81 ticari üniteden oluşan projede daire fiyatları 220 bin liradan başlıyor. Projenin 36 ay içinde teslimi öngörülüyor.
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