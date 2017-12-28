Emlakçı 6 çete üyesi tarafından kaçırıldı

Tekirdağ'da emlakçılık yapan M.E., kendisine polis süsü veren silahlı kişiler tarafından Eyüpsultan'da kaçırılarak, Güngören'de bir iş merkezinde alıkonuldu.

Habertürk haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçı M.E.'yi kaçıran kişilerin 'Max' takma isimli çete lideri Mehmet Sabri Şirin'in adamları olduğunu belirledi. Yapılan operasyonlarda çete üyeleri H.K., F.Ö., C.E., Ü.B. ve Ö.Ş.'yi ruhsatsız 3 adet tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Darp edilen emlakçı kendisini kaçıran kişilerden şikayetçi oldu.

BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN PATRONUNU KAÇIRTMIŞ

Yapılan soruşturmada, Tekirdağ'da emlakçılık yapan M.E.'nin yanında çalışan Aylin H.'nin kayıtlı bir şekilde 1 yıl içerisinde patronundan 700 bin lira borç para aldığı, Aylin H.'nin borcunun ödememesi üzerine M.E.'nin ona ait 2 dairesine tedbir koydurduğu belirlendi. Patronunun evlerine tedbir koydurmasına sinirlenen Aylin H., eşi Ahmet H.'nin de yardımıyla patronunu çeteye kaçırttığı belirlendi.

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